2024.09.03 13:11

В Вильнюсе начнется ремонт моста Любарто

 
ru.DELFI.lt
Byra Liubarto tiltas
Byra Liubarto tiltas
ФОТО: DELFI skaitytojai

В 2022 году сообщалось, что жители возмущены состоянием столичного моста Любарто. До сих пор муниципалитет не сообщал о намерениях начать ремонт этого моста. Сейчас стало известно, что мост планируют реконструировать, пишет портал madeinvilnius.lt.

Еще два года назад муниципалитет отметил, что капитального ремонта моста не будет, планируется только обновить покрытие. Неожиданно планы изменились.

„Проводят процедуру госзакупок в связи с капитальным ремонтом моста Любарто. Планируется ремонт и перекраска всех несущих и металлических конструкций, оборудование гидроизоляции, замена асфальта и опор троллейбусной контактной сети“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Пока нет точной даты начала ремонта. По данным Грубинскаса, предварительная дата - второе полугодие 2025 г.

В интернете водители возмущаются состоянием моста. Они сравнивают асфальт на нем с картофельным полем.

В последний раз мост Любарто ремонтировали 10 лет назад. С тех пор его состояние значительно ухудшилось.

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