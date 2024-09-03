В Вильнюсе начнется ремонт моста Любарто

Еще два года назад муниципалитет отметил, что капитального ремонта моста не будет, планируется только обновить покрытие. Неожиданно планы изменились.

„Проводят процедуру госзакупок в связи с капитальным ремонтом моста Любарто. Планируется ремонт и перекраска всех несущих и металлических конструкций, оборудование гидроизоляции, замена асфальта и опор троллейбусной контактной сети“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Пока нет точной даты начала ремонта. По данным Грубинскаса, предварительная дата - второе полугодие 2025 г.

В интернете водители возмущаются состоянием моста. Они сравнивают асфальт на нем с картофельным полем.