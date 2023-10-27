В Вильнюсе начнется реконструкция пешеходного виадука над железнодорожным вокзалом

 
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Компания группы "Литовские железные дороги" LTG Infra реконструирует пешеходный виадук над железнодорожным вокзалом в Вильнюсе, пишет madeinvilnius.lt.

Компания подписала договор стоимостью 2,9 млн. евро с компанией Švykai. Подготовительные работы начнутся в ноябре, а реконструкция завершится в четвертом квартале 2024 года, сообщает LTG Infra.

"С подрядчиком мы планируем график выполнения работ так, чтобы ремонт не нарушал нормальный ритм жизни горожан и не мешал движению поездов, чтобы виадуком можно было пользоваться, за исключением краткосрочных периодов", – сказал представитель LTG Infra Витаутас Балявичюс.

По его словам, во время реконструкции виадука длиной 212,5 metoм отремонтируют поврежденные опоры, заново забетонируют площадки перекрытий и оборудуют пандусы, обновят систему освещения.

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