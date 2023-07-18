В Вильнюсе начинают действовать 16 новых дорожных радаров: проверьте, на каких улицах

Отмечается, что до сих пор новые радары работали в пробном режиме и за зафиксированное нарушение не составлялись протоколы об административном правонарушении. Водителей об этом предупреждали информационные стенды, находящиеся рядом с установками, с надписью "прибор работает в тестовом режиме".
"Как только радары заработают на полную мощность, информационных стендов уже не будет. Водители транспортных средств должны быть бдительны и помнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не превышать предельно допустимой скорости, в противном случае уже будут поступать заявления в полицию и на водителей будет составлен протокол об административном правонарушении", – говорит руководитель Отдела инфраструктуры компании "JUDU" (Транспортные услуги) Гедрюс Левченка.
В сообщении указывается, что некоторые из новых радаров смогут измерять не только скорость автомобилей, но и фиксировать проезд на запрещающий красный сигнал светофора и по полосе движения общественного транспорта при отсутствии права на такой проезд. Один такой многофункциональный радар установлен на улице Укмергес – в его функционале, помимо измерения скорости, есть еще и фиксация транспортных средств, движущихся по полосе А без права на это.
Новых, вводимых в эксплуатацию измерителей скорости всего будет 16:
на пр-те Саванорю у ул. Вадувос;
на ул. Антакальнё у ул. Тверечяус;
на ул. Оланду у ул. Филарету;
на ул Т. Нарбуто у ул. Селю;
на ул. Укмергес у ул. Парибё;
на шоссе Молету у ул. Скерсинес;
на шоссе Неменчинес у ул. Свайоню;
на улю Озо у ул. Кернавес;
на ул. Швитригайлос у ул. Кауно;
на ул. Гарюну у ул. Панеришкю;
на ул. Гальвес у ул. Й. Тишкявичяус;
на ул. Калварию у ул. В. Герулайчё;
на ул. С. Баторо у ул. Рудянс;
на пр. Лайсвес у ул. Виршулишкю;
на ул. Осло у пр. Лайсвес;
на шоссе Минско у ул. Гурю.
По данным Judu, один радар скорости в Вильнюсе фиксирует в среднем около 2800 нарушений в год. Больше всего их зафиксировано на пр. Конституциёс (6 850 зафиксированных нарушений в 2022 г.), на Вильнюсской западной окружной дороге у Таранде (4 054 зафиксированных нарушения в 2022 г.) и на ул. Жирмуну, 22 (3258 зафиксированных нарушений в 2022 году).