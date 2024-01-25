В Вильнюсе начинается традиционный Фестиваль света

Вильнюсский фестиваль света состоится 25–28 января и будет проходить каждый день с 18.00 до 23.00 ч. Исключение – 25 января инсталляция Nr. 8 – ВИЛЬНЮС 700 – КОСМИЧЕСКИЙ ВИЛЬНЮС во дворе Иезуитской гимназии откроется с 19 ч.
В программе фестиваля 2024 г. - 20 объектов современного искусства – 15 новых инсталляций и 5 дополнительных объектов. Для удобства участников составлен маршрут, охватывающий все объекты, поэтому рекомендуется посещать экспонаты в установленном порядке.
Начало маршрута на ул. Шилтадаржё, 6, в Типографии искусств, около Бернардинского сада. Там находятся сразу две инсталляции Nr. 1 и Nr. 2, а также дополнительный объект D.
Далее можно осмотреть витрины Информационного центра для туристов (дополнительный объект C), затем посетить дворик президентского дворца, подом двор Вильнюсской художественной галереи, оттуда идти в сквер на ул. Бокшто, во двор Иезуитской гимназии и медийного центра Lajoteka. Далее ждет видеоинсталляция на фасаде храма Св. Казимира, затем по пешеходной аллее ул. Вокечу во дворы гимназии им. С.Нерис и Литовского музея театра, музыки и кино, оттуда в храм Св. Екатерины и во двор Дома учителей.
Еще два дополнительных объекта находятся на Кафедральной площади. A. – Корона из света на башне Гедиминаса – ПРИГЛАШЕНИЕ и B. – СОВРЕМЕННЫЙ ГЕДИМИНАС – меч князя. Объект E находится немного в стороне от маршрута - в Ужуписе на тропе Сквозняка Йонаса Мекаса.
Организаторы фестиваля надеются на понимание посетителей и просят не трогать инсталляции руками.
Карту можно найти здесь.