В фестивале примет участие около 3 тысяч студентов из стран Балтии, пройдут выступления хоров, ансамблей народных танцев и духовых оркестров. В воскресенье праздник завершит концерт Gaudeamus в Нагорном парке, сообщает Литовский национальный культурный центр.

Девиз 19-го студенческого фестиваля, который раз в четыре года проходит в Эстонии, Латвии и Литве, - "Поколение 3000!"

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Таким образом организаторы хотели подчеркнуть, что участники праздника представляют первое поколение студентов, которые родились и выросли в третьем тысячелетии нашей эры.

"Мы рады, что Gaudeamus вновь вернулся в Литву и снова собрал студентов стран Балтии. Музыка усиливает чувство единства, которое всегда объединяло наши страны и которое очень важно сейчас, в изменившемся мире. Этот фестиваль - символ силы, сплочения и активности молодежи стран Балтии, и вместе с тем - это напоминание, что мы - сила, сильный кулак", - заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

На заключительном концерте прозвучит украинская народная песня „Ой у лузі червона калина“ - так студенты выразят свою поддержку Украине.

Первый фестиваль прошел в 1956 году в Эстонии, в Тарту.