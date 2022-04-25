Прохожие на улицах Вильнюса смогут увидеть художественные акции в самых неожиданных местах города. Организаторы Агнете Лисичкинайте и Грета Гринявичюте надеются, что такие акции побудят хотя бы на мгновение остановиться и задуматься, насколько каждый из нас в ответе за создание безопасного, открытого и свободного общества.

Первая акция "Это не просто цифры" состоится 25 апреля в 18 ч. на Зеленом мосту. Эта акция будет посвящена памяти погибшим в Украине мирным жителям.

26 апреля в 18 ч. у Министерства здравоохранения актер и музыкант Доминикас Вайтекунас с гитаристом Кястутисом Вайткявичюсом постараются обратить внимание на проблему психологического перегорания в обществе.

27 апреля в 18 ч. Инга Галините пригласит всех на рынок Халес, где состоится художественная акция "Дурной сон" (тема - опыт коллективных травм, передающихся из поколения в поколение).

28 апреля в 18 ч. акция Žmonės люди состоится на Белом мосту. Тема - разница позиций действующего, борющегося и наблюдающего за войной.

29 апреля состоятся две акции. Одна в 18 ч. у перекрестка ул. Пилес и Шв. Миколо, а вторая в 19 ч. на ул. Пиломо, 56, стена с MILLO. Темы этих акций: пол, насмешки, сексуальные домогательства.

Неделю художественных акций завершат акция на проспекте Гедиминаса - от площади В.Кудирки до библиотеки им. М.Мажвидаса (16 ч.) - во время этой акции актер Паулюс Маркявичюс будет "ползти по проспекту", и акция "Поцелуй" у библиотеки им. М.Мажвидаса (18.00 ч.). Последняя акция посвящена теме неравенства сообщества ЛГБТ.

В рамках Недели художественных акций у Центра современного искусства появятся инсталляции Дениса Коломыцкого "Фемина" и "Мишень", они будут стоять во дворике с 26 по 30 апреля.

"Вечеринка свободы" состоится в баре Opera social house.