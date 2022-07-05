В Вильнюсе начинается международный карильонный фестиваль

"Первый концерт 6 июля будут играть в четыре руки. Будут играть супруги из Нидерландов – Мейке Вармоескеркен и Янно ден Энгелсман.
13 июля Лаура Мария Руеслаттен из Норвегии исполнит специально написанные для карильона мелодии", – сказал Паулюкас.
20 июня музыку украинских композиторов исполнит американка Симоне Браун, которая сейчас работает с беженцами из Украины.
27 июля выступит бельгиец Яспер Депратере.
На заключительном концерте 3 августа будет играть японец Тору Такао. "Его выступление посвящено столетию отношений между Литвой и Японией", - сказал Паулюкас.
Лучше всего слушать музыку карильона около храма доминиканского монастыря (ул. Васарё 16-осёс, 11) или на Лукишкской площади.
Если на улице будет идти дождь, то музыку можно будет слушать в самом храме.
Концерты бесплатные.
Каждый день 15 минут музыку карильона можно слушать в храме в 13:00 и 19:15 ч.
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