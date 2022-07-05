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6 июля в столице Литвы возвращается Вильнюсский международный карильонный фестиваль, концерты можно слушать по средам, в вечерние часы. По словам организатора фестиваля Юргиса Паулюкаса, в этом году выступят известные карильонщики, пишет madeinvilnius.lt.
В Вильнюсе начинается международный карильонный фестиваль
© Augustas Didžgalvis

"Первый концерт 6 июля будут играть в четыре руки. Будут играть супруги из Нидерландов – Мейке Вармоескеркен и Янно ден Энгелсман.

13 июля Лаура Мария Руеслаттен из Норвегии исполнит специально написанные для карильона мелодии", – сказал Паулюкас.

20 июня музыку украинских композиторов исполнит американка Симоне Браун, которая сейчас работает с беженцами из Украины.

27 июля выступит бельгиец Яспер Депратере.


На заключительном концерте 3 августа будет играть японец Тору Такао. "Его выступление посвящено столетию отношений между Литвой и Японией", - сказал Паулюкас.

Лучше всего слушать музыку карильона около храма доминиканского монастыря (ул. Васарё 16-осёс, 11) или на Лукишкской площади.

Если на улице будет идти дождь, то музыку можно будет слушать в самом храме.

Концерты бесплатные.

Каждый день 15 минут музыку карильона можно слушать в храме в 13:00 и 19:15 ч.

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