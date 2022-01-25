Во время фестиваля в некоторых местах Вильнюса будет ограничено движение.

25–29 января в 17–22 ч. запрещено движение транспорта (за исключением машин жителей) на ул. Шварцо, Стиклю, Университето.

25–29 января в 18–22 ч. запрещено движение транспорта в Лукишкском переулке.

С 7 ч. 25 января до 22 ч. 29 января 2022 г. нельзя оставлять машины на ул. Шварцо.

На общественном транспорте в центр города можно приехать на 2, 3, 4, 6, 12, 17, 20 троллейбусах и 1G, 6G, 10, 11, 33, 53, 88, 89 автобусах.

До Кафедральной площади можно доехать на 10, 11, 33, 89 автобусах, до моста короля Миндаугаса – на 6G автобусе и 2, 3, 4, 17, 20 троллейбусах, а до остановки Винцаса Кудирки – на 1G, 11, 53, 88 автобусах и 2, 3, 6, 12, 20 троллейбусах.