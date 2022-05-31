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Во вторник в Вильнюсе начался фестиваль Baltic Pride, который продлится до выходных.
В Вильнюсе начинается фестиваль Baltic Pride
© DELFI / Orestas Gurevičius

О его начале объявит "Радужный автобус", который будет ездить по улицам столицы, сообщила национальная организация по правам ЛГБТ.

Представители сообщества на этом автобусе посетят спонсоров и друзей Baltic Pride, таких, как посольства Норвегии и Германии, а также муниципалитет Вильнюса.

Глава Литовской гей-лиги (ЛГЛ) Владимир Симонько ранее сообщал BNS, что в течение всей недели в Вильнюсе будут проходить различные мероприятия ЛГБТК+-сообщества: творческие мастерские, дискуссии, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия.

В субботу цикл мероприятий завершится шествием "За равенство и мир".

Baltic Pride 2022 – международный фестиваль ЛГБТ, объединяющий страны Балтии.

В Вильнюсе он проводится в пятый раз.

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