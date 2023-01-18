"В этом году зрителей ждет 19 программ, надеемся, своих фаворитов найдет каждый зритель", – сказала глава фестиваля Риманте Даугелайте-Цегельскене.
Как и ежегодно, международное жюри выберет лауреатов в каждой конкурной программе. В состав жюри войдут специалисты из Литвы и других стран. В комиссию войдут – Сан-Хун Ли (Южная Корея), Лаура Алюконите (Литва) и Ольга Луцовницова (Молдова).
В репертуаре этого года:
"Корейское кино: новые перспективы"
программа фантастических фильмов "Иная реальность", созданная Йонасом Труканасом
курируемая художником Деймантасом Наркявичюсом программа современного литовского кино "Громкий шепот"
пятичасовая "Ночь кино"
украинские мультфильмы для всей семьи "Анимационный мир для детей"
составленная пожилыми людьми программа литовских фильмов "Нет того зла, что не стало бы добром"
программа Meno avilis "Протест"
фильмы европейских режиссеров "Европейские истории"
программа из лучших фильмов фестиваля
"Ночь кино" пройдет 20 января в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляе. За 5 часов покажут 20 фильмов.
Информация о программе на сайте www.filmshorts.lt
Фестиваль – часть программы 700-летнего юбилея Вильнюса.
Организатор фестиваля - литовское агенство короткометражных фильмов Lithuanian Shorts.
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