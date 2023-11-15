В Вильнюсе начинает действовать первая в Литве и Европе сеть продуктоматов

"До сих пор в Литве и других европейских странах существовали продуктоматы только конкретных ритейлеров, где потребители могут получать товары, приобретенные в магазинах одной сети.
"ShareFreeze" будет действовать как платформа для получения продуктов питания и других товаров, пользоваться которой сможет любой продавец, желающий предоставить своим потребителям больше гибкости", - в пресс-релизе цитируется глава и сооснователь сети продуктоматов "ShareFreeze" Мартинас Лунис.
Сообщается, что первые продуктоматы в Вильнюсе оборудованы у торговых центров "UNA" и "Nordika", а также у автозаправок "Neste" в Пилайте, на проспектах Саванорю и Лайсвес, на улицах Субачяус и Озо и у торговой сети на ул. Укмергес.