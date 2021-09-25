В Вильнюсе начался "ЗАХОД": тысячи участников вышли на улицу, несмотря на дождь

"Ходьба для многих из нас такое же естественное действие как дыхание и сон, но мы не задумываемся о том, сколько и как мы ходим. На этом мероприятии мы создадим праздник, весь год будем обращать внимание людей на пользу сознательной и правильной ходьбы", – сказали организаторы "ЗАХОДА".

Мероприятие началось в 9 ч. на площади Независимости. Первыми собрались те, кто намеревался пройти 25 км - трассу вызова. С 11 ч. начался заход на 10 км - Трасса друзей. С 12 ч. вышки те, кто выбрал дистанцию 5 км. Это Семейная трасса.

Все трассы круговые, поэтому участники вернутся на площадь Независимости.

Участники "ЗАХОДА" могут бесплатно проконсультироваться с экспертами, врачами, измерить вес, испытать мышцы, пройти другие обследования, поесть - предлагают каши и супы.

Детей ждут разные развлечения - выдувание мыльных пузырей, рисование, полосы препятствия и др.