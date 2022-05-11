В день открытия показали фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги" (2020) о войне в Донбассе.

В среду, 11 мая, в кинотеатре Forum Cinemas Vingis, в 18.30 ч., покажут фильм Катерины Горностай "Стоп-Земля" (2021).

В 21.10 ч., покажут документальную историю "Этот дождь никогда не закончится" (2020).

14 мая, в 11 ч. в Forum Cinemas Vingis покажут мультфильм на украинском языке "Виктор Робот" (Анатолий Лавренишин, 2020).

Все фильмы за исключением мультипликационных, будут показаны на украинском языке с литовскими титрами.

Беженцы из Украины смогут посетить сеансы бесплатно (достаточно показать паспорт).

Показы фильмов состоятся в кинотеатрах Forum Cinemas Vingis и Skalvija (Вильнюс), Cinamon (Каунас), Arlekinas (Клайпеда), Dainava (Алитус), Spindulys (Мариямполе) и Minija (Гаргждай).