Участники протеста "Свобода сияет" приходят с флагами, желто-синими бумажными цветами и плакатами.
Плакаты делают тут же в специальной мастерской. В палатке собирают помощь для Украины. Рядом горят костры.
"эта акция – самая главная, не только для Украины, но и для стран Балтии. Я живу неподалеку, поэтому прихожу каждый день, если бывают протесты", – сказала Аудроне из Вильнюса.
"Когда человек даже дома со своей семьей не может оставаться спокойным, это ад. Если свои же не разберутся с Путиным, наша борьба и борьба украинцев будет очень тяжелой", – сказала пожилая женщина.
Каролис из Вильнюса стоял с плакатом, на котором Путин был изображен как Гитлер. "Я поддерживаю Украину, на которую напала Россия", – сказал он.
"Кремлевский режим, которым правит Путин, ничем не лучше гитлеровского или других страшных людей, оставшихся в истории из-за своих страшных дел", – прибавил он.
Эта акция протеста названа "Свобода сияет" - это 4-дневная осада российского посольства".
Во время протеста через громкоговорители будут пускать вой сирен, люди будут скандировать "пожелания". Со сцены будут выступать литовские, украинские и белорусские активисты.
Во время мероприятия будет играть украинская музыка.
Незадолго до акции вдоль ворот посольства пробежала свинья.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Киев готовится к обороне, Зеленский - Путину: "Шестнадцать детей ты убил"
Противостояние российской агрессии со стороны Украины...
Священник Моцкус: православные Литвы осуждают российскую инвазию в Украину
На второй день военных действий России в Украине , 25...
В Вильнюсе началась 4-дневная "осада" посольства России в Литве "Свобода сияет" Прямая трансляция
Около посольства России в Вильнюсе началась 4-дневная...
Специальный эфир Delfi: Киев на связи, помощь украинцам, "белорусы, это не ваша война"!
Противостояние российской агрессии со стороны...
Премьер Литвы: не хотелось бы видеть, как ответственность за преступления Путина и Лукашенко сваливают на невинных людей
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник на...