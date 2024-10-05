В Вильнюсе начала работать телефонная линия по вопросам безопасности

„Знания помогают сохранять спокойствие в случае чрезвычайной ситуации, поэтому мы заботимся о том, чтобы все жители Вильнюса могли максимально эффективно получить ответы на беспокоящие их вопросы. Позвонив, вы сможете получить ответы на свои вопросы, обсудить возможные ситуации и сразу уточнить, если что-то неясно. Если муниципальный служащий не может ответить на вопрос, мы не оставим жителя в неведении - в этом случае направим к тому, кто сможет дать подробный ответ“, - говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Муниципальные служащие будут предоставлять консультации на основе информации, предоставленной Департаментом пожарной охраны и спасения Министерства внутренних дел Литвы и Министерства национальной обороны Литвы. Муниципалитет проконсультировался со специалистами Литовского Красного Креста по поводу оказания эмоциональной поддержки.
„Мы приветствуем такую инициативу Вильнюсского городского самоуправления. По нашему опыту работы короткого номера экстренной гуманитарной помощи 111 мы можем сказать, что людей беспокоят вопросы безопасности. Звонки, которые мы получаем, — это не только просьбы о помощи в кризисной ситуации, но и запросы информации. Из-за нынешней геополитической ситуации и огромного информационного шума люди чувствуют тревогу, а знания, достоверная информация, конкретные ответы на стрессовые вопросы действительно помогают спать спокойнее“, — говорит руководитель Литовского Красного Креста Ингрида Дамулене.
Темы разговоров будут регистрироваться, чтобы осветить вопросы, наиболее волнующие жителей Вильнюса. Путем тщательного мониторинга и анализа ситуации будут приняты дополнительные меры для укрепления знаний в области гражданской защиты.
„Информационный туман, преднамеренная дезинформация и большая тревога населения являются основными причинами нерациональных действий, вызывающих хаос во время чрезвычайной ситуации. Уроки, написанные кровью Украины и других стран, говорят нам о том, что прямое, четкое, конкретное общение с человеком облегчает контроль критической ситуации, а главное, успокаивает человека и помогает выжить ему и его близким в случае неожиданных событий, справиться с чрезвычайными стрессовыми ситуациями, вызывающими психические напряжение“, - комментирует эксперт по обороне и безопасности Ауримас Навис.
Консультации будут предоставляться в рабочее время муниципалитета – понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45. В случае возникновения чрезвычайной ситуации номер 19101 будет действовать как горячая линия для предоставления самой актуальной информации, связанной с экстремальной ситуацией.
На короткий номер распространяются тарифы, установленные операторами. Установление цены на звонки не является объектом регулирования муниципалитета, ее устанавливают операторы связи. Длинный номер линии: +37052049604.