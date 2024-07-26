В Вильнюсе на улице Калварию с субботы вводятся изменения в движении транспорта

Как сообщает мэрия Вильнюса, с субботы по 9 сентября будет временно запрещен поворот с улицы Калварию направо в сторону улицы Тускулену, а по 18 ноября – на участке улицы Калварию от улицы Упес до улицы Шейминишкю (в направлении Сантаришкес) будет разрешено движение только общественного и служебного транспорта. В направлении центра на этом участке ограничений движения транспорта не будет.
Мэрия сообщает, что в результате ограничения движения и изменений в зонах проведения работ могут возникнуть заторы, особенно в часы пик, поэтому водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты в объезд улицы Калварию.
Работы по реконструкции планируется завершить к ноябрю следующего года. Стоимость проекта, финансируемого Вильнюсским городским муниципалитетом, составляет 11 млн евро.