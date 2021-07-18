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Мобильный автобус с вакцинами продолжает свои поездки по столице Литвы, на следующей неделе он побывает в трех местах – около магазина Maximа в Салининкай, около ТЦ Akropolis и ТЦ BIG. Как и прежде, вакцинация будет проходить без предварительной регистрации.
Vakcinacija
Vakcinacija
© Shutterstock

21 июля прививать будут около магазина Maxima в Салининкай. В автобусе будет 200 доз вакцины Janssen (производитель Johnson & Johnson). Прививать желающих будут с 16 до 20 ч.

22 июля прививать будут около ТЦ Akropolis, у 1 и 3 входа. В автобусе будет 200 доз вакцины Janssen (производитель Johnson & Johnson). Прививать желающих будут с 16 до 20 ч.

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23 июля прививать желающих будут у ТЦ BIG. Там будут прививать вакциной Moderna. Автобус будет стоять на стоянке с 16 до 19 ч.

Автобус уже побывал в Науининкай, Новой Вильне, Григишкес и Шешкине, у ТЦ Akropolis, всего привили 800 человек.

В пункте вакцинации на Лукишкской площади прививают I–VI с 10 до 20 ч., а в воскресенье, если есть вакцина - с 10 до 15 ч. 19-25 июля там будут прививать вакциной Vaxzevria (AstraZeneca), планируют прививать по 150 человек в день.

В центре вакцинации Litexpo на следующей неделе также будут прививать вакциной Vaxzevria (AstraZeneca) – 19 июля вторую дозу получат 1400 человек.

Вакциной Moderna 19 июля планируют привить 1250 человек (250 - второй дозой, а 1000 - первой).

Вакциной Pfizer-BioNTech 20-23 июля планируют привить 5800 человек, из них 2600 - второй, а 3200 – первой дозой.

Без регистрации в Litexpo на следующей неделе будут прививать в рабочие дни в 10-18 ч.

Без регистрации будут прививать:
19 июля – Moderna и Vaxzevria;
20-23 июля – Pfizer-BioNTech;
24-25 июля Litexpo“ не работает.

С 13 июля в ТЦ Ozas прививает Rezus.lt

В этом центре каждый день будут прививать несколько десятков человек, регистрироваться надо через vakcina.vilnius.lt. ункт находится на стоянке около Ozas, недалеко от главного входа.

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