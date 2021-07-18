21 июля прививать будут около магазина Maxima в Салининкай. В автобусе будет 200 доз вакцины Janssen (производитель Johnson & Johnson). Прививать желающих будут с 16 до 20 ч.
22 июля прививать будут около ТЦ Akropolis, у 1 и 3 входа. В автобусе будет 200 доз вакцины Janssen (производитель Johnson & Johnson). Прививать желающих будут с 16 до 20 ч.
23 июля прививать желающих будут у ТЦ BIG. Там будут прививать вакциной Moderna. Автобус будет стоять на стоянке с 16 до 19 ч.
Автобус уже побывал в Науининкай, Новой Вильне, Григишкес и Шешкине, у ТЦ Akropolis, всего привили 800 человек.
В пункте вакцинации на Лукишкской площади прививают I–VI с 10 до 20 ч., а в воскресенье, если есть вакцина - с 10 до 15 ч. 19-25 июля там будут прививать вакциной Vaxzevria (AstraZeneca), планируют прививать по 150 человек в день.
В центре вакцинации Litexpo на следующей неделе также будут прививать вакциной Vaxzevria (AstraZeneca) – 19 июля вторую дозу получат 1400 человек.
Вакциной Moderna 19 июля планируют привить 1250 человек (250 - второй дозой, а 1000 - первой).
Вакциной Pfizer-BioNTech 20-23 июля планируют привить 5800 человек, из них 2600 - второй, а 3200 – первой дозой.
Без регистрации в Litexpo на следующей неделе будут прививать в рабочие дни в 10-18 ч.
Без регистрации будут прививать:
19 июля – Moderna и Vaxzevria;
20-23 июля – Pfizer-BioNTech;
24-25 июля Litexpo“ не работает.
С 13 июля в ТЦ Ozas прививает Rezus.lt
В этом центре каждый день будут прививать несколько десятков человек, регистрироваться надо через vakcina.vilnius.lt. ункт находится на стоянке около Ozas, недалеко от главного входа.
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