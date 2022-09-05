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ГУ "Центр реестра" информирует, что с 5 сентября на реконструкцию закрыто центральное отделение ЦР в Вильнюсе, на ул. Львиво, 25. Клиентов временно будут обслуживать в выставочном центре LITEXPO проспект Лайсвес, 5, зал Nr. 5), пишет madeinvilnius.lt.
В Вильнюсе на ремонт закрыт Центр реестра: посетителей ждут в Лаздинае
© DELFI / Josvydas Elinskas

Закрытое отделение должны обновить до конца текущего года.

После реконструкции в отделении будет больше света и пространства, появятся уютные эргономичные рабочие места и места обслуживания клиентов. Клиенты смогут пользоваться современной зоной самообслуживания, появится возможность оформить документы с помощью своего компьютера или другого приспособления. В новом пространстве для встреч со специалистами можно будет обсудить процесс осуществления услуг. Обновление отделения потребует 750 000 евро.


У ЦР есть отделения в 50-ти муниципалитетах страны. В последние несколько лет, многие из них были обновлены. Кроме того, с учетом потребностей жителей и бизнеса подкорректировано время работы этих центров.

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