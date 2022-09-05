В Вильнюсе на ремонт закрыт Центр реестра: посетителей ждут в Лаздинае

Закрытое отделение должны обновить до конца текущего года.

После реконструкции в отделении будет больше света и пространства, появятся уютные эргономичные рабочие места и места обслуживания клиентов. Клиенты смогут пользоваться современной зоной самообслуживания, появится возможность оформить документы с помощью своего компьютера или другого приспособления. В новом пространстве для встреч со специалистами можно будет обсудить процесс осуществления услуг. Обновление отделения потребует 750 000 евро.



У ЦР есть отделения в 50-ти муниципалитетах страны. В последние несколько лет, многие из них были обновлены. Кроме того, с учетом потребностей жителей и бизнеса подкорректировано время работы этих центров.