В Вильнюсе на ремонт закрыт Центр реестра: посетителей ждут в Лаздинае

Закрытое отделение должны обновить до конца текущего года.
После реконструкции в отделении будет больше света и пространства, появятся уютные эргономичные рабочие места и места обслуживания клиентов. Клиенты смогут пользоваться современной зоной самообслуживания, появится возможность оформить документы с помощью своего компьютера или другого приспособления. В новом пространстве для встреч со специалистами можно будет обсудить процесс осуществления услуг. Обновление отделения потребует 750 000 евро.
У ЦР есть отделения в 50-ти муниципалитетах страны. В последние несколько лет, многие из них были обновлены. Кроме того, с учетом потребностей жителей и бизнеса подкорректировано время работы этих центров.
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