В Вильнюсе на площади Независимости зажгут памятные костры

Вечером в пятницу на площади Независимости в Вильнюсе традиционно зажгут памятные костры. Они также будут зажжены возле Вильнюсской телебашни и здания Литовского национального радио и телевидения.
В пятницу в Сейме соберутся защитники свободы – планируется их построение и встреча.
В Галерее витража в Сейме планируется открыть выставку фотографий украинского фотографа Валерия Милосердова "Ваша победа – наша победа".
В Центре посетителей Сейма пройдут мероприятия, посвященные историческим событиям 1991 года: образовательные занятия, детские творческие мастерские, концерт, показ видеоматериалов. Посетителей также будет ждать викторина, кинопоказы и выставка "Баррикадные плакаты. Январь 1991 года". Также состоится концерт мужского хора "Avanti Vilnius" под руководством руководителя вокального ансамбля Аушры Люткуте.
В пятницу с 16.45 до 21.15 час. в Галерее защитников свободы и Галерее витража в Сейме пройдут часы открытых дверей. Посетителей ждут выставки, детские творческие мастерские, концерт, просмотры исторических видео и фотографий. На концерте выступят пост-фолк-ансамбль Вильнюсской десятилетней музыкальной школы им. Балиса Дваренаса "Šilo paukščiai" и хор "Viva Voce", мужской хор Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса "Kariūnas" и женский хор "Carmina bellum", мужской хор Вильнюсского дома офицеров Литовской армии "Aidas". На саксофоне сыграет курсант Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жямайтиса Рокас Ляукус, произведения исполнят духовой оркестр Полиции Литовской Республики и хор Образовательной академии Университета Витаутаса Великого "Ave vita".
На этой неделе в Сейме и других местах Литвы проходят различные мероприятия, посвященные историческим событиям 1991 года, единству жителей Литвы и проявленной самоотверженной решимости бороться с агрессором и памяти погибшим за независимость.
13 января, в субботу, в Актовом зале 11 Марта в Сейме состоятся торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников свободы, и церемония вручения Премии свободы.