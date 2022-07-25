В Вильнюсе на ограниченное время вернут ночные автобусы

Ночные автобусы будут курсировать в летние выходные и только до 4 сентября.

Компания "Услуги сообщения" отдельно не объявляла о возвращении этой услуги. Этой информацией она поделилась в контексте фестиваля "Молод, как Вильнюс".

"Для удобства участников фестиваля – с 23:00 до 01:30 ч. в городе будут курсировать ночные автобусы 101N, 102N, 103N, 104N, 105N, маршруты которых будут подкорректированы, чтобы охватить как можно большую часть города. Ночные автобусы будут курсировать и в оставшиеся летние выходные с 29 июля до 4 сентября", – сказано в сообщении компании.

На данный момент в городе курсирует лишь один ночной автобус – 88N. Такое решение было принято, поскольку после пандемии увеличилось число авиарейсов. Компания учла тот факт, что жители часто летают не только в отпуск, но и по рабочим делам. Именно поэтому для улучшения сообщения вернули 88N маршрут.