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В пятницу вечером в Вильнюсе проходила традиционная "Ночь культуры". Вильнюсцы и гости столицы участвуют в различных мероприятиях, многие из которых будут длиться до полуночи и дольше.
В Вильнюсе на "Ночь культуры" съехалось множество людей
© DELFI / Josvydas Elinskas

Музыка, кино, танцы, поэзия - "Ночь культуры" в Литве проходит в 16-й раз. Одни собрались на концерте на Ратушной площади, классическую музыку по традиции можно послушать в Литовской академии театра и музыки, в Тибетском сквере собрались любители поэзии и бардов.

Великокняжеский дворец, Вильнюсская картинная галерея, Литовский музей театра, музыки и кино и множество других мест после 18 ч. открылись для посетителей и представляют необычную программу.

На первом этаже Ратуши в 24.00–02.00 будут читать стихи литовских и украинских авторов.

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