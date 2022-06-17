В Вильнюсе на "Ночь культуры" съехалось множество людей

Музыка, кино, танцы, поэзия - "Ночь культуры" в Литве проходит в 16-й раз. Одни собрались на концерте на Ратушной площади, классическую музыку по традиции можно послушать в Литовской академии театра и музыки, в Тибетском сквере собрались любители поэзии и бардов.
Великокняжеский дворец, Вильнюсская картинная галерея, Литовский музей театра, музыки и кино и множество других мест после 18 ч. открылись для посетителей и представляют необычную программу.
На первом этаже Ратуши в 24.00–02.00 будут читать стихи литовских и украинских авторов.
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