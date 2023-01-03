В Вильнюсе можно почтить память Бенедикта XVI

"С 10 часов до 12 часов и с 16 часов до 18 часов все могут прийти и попрощаться, оставить запись в книге соболезнований", – сообщил BNS секретариат Апостольской нунциатуры.
Во вторник оставить запись в книге соболезнований и почтить память скончавшегося 31 декабря Папы на покое Бенедикта XVI планирует президент Гитанас Науседа.
Он также намеревается в четверг быть на похоронах Папы в Ватикане.
Папа Бенедикт XVI скончался в субботу в возрасте 95 лет. Католическую церковь он возглавлял восемь лет - с 2005 по 2013.
Папа будет похоронен под базиликой Святого Петра.
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