В Вильнюсе - митинг против мемориала на месте еврейского кладбища

Кроме того, в здании планируют увековечить и другие важные моменты независимости Литвы - учредительный съезд Саюдиса в октября 1988 г., события 13 января 1991 г.

Рабочая группа предложила на месте Старого еврейского кладбища и в нынешнем Дворце спорта основать мемориал, посвященный кладбищу и истории похороненных на нем евреев.

Напомним, что 17 июля правительство Литвы на совещании одобрило предложение рабочей группы основать во Дворце спорта и на территории рядом с ним мемориал в память о евреях.

„Кладбище – место вечного успокоения и тишины. Никакой стройки или реконструкции здания там не может быть“, – утверждают организаторы митинга.

Рабочая группа предлагает не менее 75% мемориала посвятить еврейскому кладбищу, похороненным на нем людям и истории евреев в Вильнюсе.

Не больше 25% – политике осквернения кладбища в советское время, истории здания, его роли в движении за независимость Литвы.

Работы по оборудованию мемориала передадут Литовскому национальному музею. Тот вместе с Имущественным банком до ноября 2025 года подготовит студию возможностей, до сентября 2026 года – условия для конкурса на оборудование мемориала.

Сам конкурс планируется провести до начала февраля 2027 г.