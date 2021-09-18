Людей в субботу собралось немного. Разрешение было выдано на проведение митинга с участием 700 человек. Однако на митинг собралось немного людей, около 30-40 человек. У сцены людей совсем мало. Пришедшие прятались под зонтами. Те, у кого не было зонтиков, стояли под деревьями или под навесами.

Полиция задержала одного нетрезвого мужчину, который подошел к сцене.

В начале мероприятия Астраускайте сказала, что недовольно действиями СМИ, которые пытаются ее осмеять.

"Летом вставляют зимние фотографии, на которых у меня закрыты глаза. Так насмехаются не только надо мной, но и над другими людьми, у которых есть свое мнение, над патриотами, любящими свой язык, родину, защищающих семьи", – сказала она.

Врач Эдуардас Вайткус высказал недовольство в связи с вакцинацией детей.

"Вакцинация детей - преступление. Соотношение пользы и вреда непонятно, вероятно, что вред больше, чем польза", – заявил он.

В одном из нескольких своих профилей на Facebook Астраускайте указала, что на митинге будут требовать отозвать чрезвычайное положение, принудительное тестирование студентов, работников и учеников, принудительную вакцинацию.

Предлагается также отозвать "паспорт возможностей" и ограничение для людей, которые не привились и не болели COVID-19.

Требуют, чтобы президент Гитанаса Науседа выразил недоверие правительству Ингриды Шимоните и предложил ему уйти в отставку. Кроме того, требуют провести досрочные парламентские выборы.

Из-за дождя и небольшого количества собравшихся митинг закончился на полчаса раньше, чем планировалось. Вильнюсская полиция информировала, что митинг прошел достаточно спокойно, однако были задержаны два человека. По предварительным данным, оба задержанных пытались забраться на сцену. Полиция пресекла их действия.

Муниципалитет выдал разрешение на митинг без каких-то ограничений.

"По закону мы должны выдавать разрешения на акции протеста при условии, что их участники будут выполнять все требования", – сказала директор администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.

По ее словам, организатора митинга попросили сократить время проведения митинга, он завершится не в 20, а в 17 ч. Коризнене заметила, что решение муниципалитета было согласовано с полицией.

Астраускайте указала, что намерена провести митинг-дебаты о нарушении прав человека в Литве.

Напомним, что организованный Астраускайте митинг 10 августа у здания парламента завершился беспорядками. Сейчас по этому делу ведется расследование.