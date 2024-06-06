В Вильнюсе международное сообщество будет обсуждать вопрос восстановления культурного сектора Украины

Конференция соберет до 200 участников из разных стран мира – Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Испании, Японии, Великобритании, Латвии, Польши, Нидерландов, Румынии, Словакии, Швеции, Швейцарии, Украины, Германии и других стран, поддерживающих раздираемую войной Украину. В ней примут участие представители правительств, международных и неправительственных организаций, эксперты, министры культуры.

В мероприятии планируется участие генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле, а также высокопоставленных представителей других международных организаций и государств.

Итоги Вильнюсской конференции будут представлены на конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня.