В Вильнюсе меняются требования к парковке электросамокатов: за нарушения ждут штрафы

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бружинскас сказал, что в начале лета уже был принят ряд ограничений (запрещено движение на некоторых улицах, снижена скорость на мостах и др.), сейчас вводят программу введения номеров, которую осуществят до конца сезона. Однако для уменьшения хаоса на дорогах, было решено выделить места для парковки этих транспортных средств.

"Я хочу поблагодарить парламент, который принял поправки к законам, они ограничат скорость мощных самокатов со следующего года до 25 км/ч, заставят их владельцев регистрировать такие транспортные средства, они не смогут ездить по велосипедным и пешеходным дорожкам. Только объединенные усилия помогут сохранить электросамокаты как удобное средство передвижения, не мешающее другим участникам.