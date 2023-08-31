В Вильнюсе меняются требования к парковке электросамокатов: за нарушения ждут штрафы

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бружинскас сказал, что в начале лета уже был принят ряд ограничений (запрещено движение на некоторых улицах, снижена скорость на мостах и др.), сейчас вводят программу введения номеров, которую осуществят до конца сезона. Однако для уменьшения хаоса на дорогах, было решено выделить места для парковки этих транспортных средств.
"Я хочу поблагодарить парламент, который принял поправки к законам, они ограничат скорость мощных самокатов со следующего года до 25 км/ч, заставят их владельцев регистрировать такие транспортные средства, они не смогут ездить по велосипедным и пешеходным дорожкам. Только объединенные усилия помогут сохранить электросамокаты как удобное средство передвижения, не мешающее другим участникам.
Не секрет, что до сих пор мы видели электросамокаты на перекрестках, на велодорожках, на переходах, на улицах и это представляло угрозу другим участникам движения. Мы считаем, что специальные стоянки для электросамокатов не только улучшат общий вид улиц, но и повысят уровень безопасности", – сказал Бружинскас.
Он информировал, что в общей сложности оборудовано 120 таких стоянок в 4 районах – Старом городе, части Шнипишкес, части Ужуписа и части Науяместиса.
Бружинскас сказал, что таких стоянок много, а это значит, что если на одной нет места, то можно оставить самокат на соседней. В каждом таком месте можно оставить 10 самокатов.
"В других местах электросамокаты нельзя оставлять, (...) за нарушение правила ждут штрафы", – сказал он.
В следующем сезоне такие стоянки появятся и в других районах города.
Бружинскас не скрывал, что проблема парковки электросамокатов в городе серьезная, он надеется, что воспитание и просвещение поможет гарантировать порядок в городе.