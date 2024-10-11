В Вильнюсе меняется расписание автобусов и троллейбусов

Изменятся расписания троллейбусов 2, 4, 18, 19, 21 маршрутов, а также автобусов 1G, 2G, 3G, 5G, 6G, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 31, 33, 35, 49, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 68, 69, 74, 87, 88, 89, 115, 117, 118, 125, 103N маршрутов. Некоторые из ниц будут курсировать чаще.

С 12 октября ждут следующие изменения: автобус маршрута 6G по пути в автобусный парк будет останавливаться на остановке „Васарос“. Автобусы маршрута 2G по пути в Сантаришкес будут останавливаться на остановке „Детская больница“ перед кольцом на ул. Сантаришкю.