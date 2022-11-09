В Вильнюсе Максим Галкин говорил по-литовски и смеялся над Путиным

Галкин всегда выходит на сцену один, однако он мастерски перевоплощается в разных людей – от политиков до представителей шоу-бизнеса. Юморески, анекдоты, меткие и смешные актуальные моменты, пародии - Галкин всегда попадает в десятку: замечает самые яркие черты пародируемого, особенности поведения, мимики, голоса.

Выступление в Вильнюсе не было исключением. Максим Галкин с семьей покинул Россию сразу же после вторжения России в Украину. Он не просто уехал, но и высказал свою оценку действиям властей, продолжает их критиковать. Во время выступления он смеялся не только над Владимиром Путиным и его действиями в Украине, но и над известными пропагандистами, коллегами по цеху, которые боятся высказать свое мнение.

Maksimas Galkinas Vilniuje DELFI

Именно из-за несогласия с действиями властей России Галкин с семьей были вынуждены покинуть Родину. В отношении Галкина в России возбуждено уголовное дело за "дезинформацию", он объявлен "иноагентом". Несмотря на это, Галкин продолжает открыто высказывать свое мнение.

Галкин шутил и на литовские темы, неоднократно упоминал и цеппелины. Он напомнил и о родственных связях с Литвой - отсюда родом его "старшая дочка" (дочь Пугачевой Кристина Орбакайте).

"Когда пришлось покинуть Россию, обсуждал два направления: Израиль, потому что я еврей по матери, и Литву, потому что отсюда родом моя "старшенькая", - шутил Галкин.

Maksimas Galkinas Vilniuje DELFI

Во время выступления он не раз шутил о своей семье. Особое внимание уделил браку с Аллой Пугачевой, сказал, что слышал слухи о себе, будто ему не хватило бы денег на то, чтобы 20 лет платить ей за то, что она выдает себя за его жену, прикрывая его гомосексуальность.

Были шутки о жизни семьи в Израиле и о диетах Пугачевой.

Галкин пародировал известных людей - Николая Баскова, Раймонда Паулса, Светлану Лободу и др.

В конце выступления Галкин запел по-литовски, исполнив хит Стасиса Повилайтиса Švieski man vėl ("Свети мне снова").