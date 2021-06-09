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В Вильнюсе вакцинация стала намного свободнее, сейчас все желающие привиться первой дозой Pfizer-BioNTech могут сделать это без регистрации каждый день с 12 до 16 ч.
В Вильнюсе каждый день будут без записи прививать желающих вакциной Pfizer-BioNTech
© AFP / Scanpix

Желающим привиться достаточно прийти в центр Litexpo, на проспекте Лайсвес, 5, с паспортом.

Прививать без регистрации будут, пока будет свободная вакцина. Поскольку эта вакцинация будет длиться не один день, жителей просят ответственно планировать время вакцинации.

В последние дни температура воздуха нередко превышает 20 градусов тепла, поэтому жителей просят не забывать взять с собой воду.

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На этой неделе Вильнюс получил 32 000 вакцин Pfizer-BioNTech, из них 27 000 доз - пойдут на вакцинацию людей первой дозой. Стоит отметить, что этой вакциной могут прививаться лица с 16 лет.

Компании, в которых больше 50 работников, могут регистрироваться, тогда работников привьют прямо на предприятии. Регистрироваться можно по эл. почте vakcinaimonems@vilnius.lt.

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