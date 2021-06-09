В Вильнюсе каждый день будут без записи прививать желающих вакциной Pfizer-BioNTech

Желающим привиться достаточно прийти в центр Litexpo, на проспекте Лайсвес, 5, с паспортом.

Прививать без регистрации будут, пока будет свободная вакцина. Поскольку эта вакцинация будет длиться не один день, жителей просят ответственно планировать время вакцинации.

В последние дни температура воздуха нередко превышает 20 градусов тепла, поэтому жителей просят не забывать взять с собой воду.

На этой неделе Вильнюс получил 32 000 вакцин Pfizer-BioNTech, из них 27 000 доз - пойдут на вакцинацию людей первой дозой. Стоит отметить, что этой вакциной могут прививаться лица с 16 лет.

Компании, в которых больше 50 работников, могут регистрироваться, тогда работников привьют прямо на предприятии. Регистрироваться можно по эл. почте vakcinaimonems@vilnius.lt.