В Вильнюсе изменится порядок оплаты парковки

Продлится срок оплаты и не останется желтых квитанций

После вступления решения в силу с 1 октября текущего года будет расширена возможность оплачивать местный сбор за день вместо нынешних 72 часов – в течение 168 часов.

Также не останется желтых квитанций, поскольку появится возможность добровольно зарегистрировать контактные данные управляющих автомобилями на портале самообслуживания, администрируемом JUDU (МУ "Susisiekimo paslaugos"). Это означает, что зарегистрировавшимся будут отправлены сообщения с предложением оплатить взнос за день или напоминанием об оплате сбора. Те, кто не желает регистрировать свои контактные данные, смогут самостоятельно проверить, есть ли действующие записи о неуплате сборов, и если есть, то быстро и удобно оплатить их.

Важные изменения для льготников

Воспользоваться местной скидкой на проезд можно двумя способами: люди с ограниченными возможностями смогут зарегистрироваться на портале самообслуживания или в центрах обслуживания клиентов, указав номерные знаки не более двух автомобилей, привязанных к парковочной карте для людей с ограниченными возможностями. В качестве альтернативы они смогут воспользоваться мобильным приложением, отметив бесплатный талон, в котором необходимо при заказе указать регистрационный номер автомобиля и номер парковочной карты для людей с ограниченными возможностями, говорится в сообщении Вильнюсского городского самоуправления.

Дополнительные изменения

Изменения порядка предусматривают и другие новшества – упрощенное предоставление парковочных мест во временное пользование, например, на время съемок, временные ограничения, строительство и тому подобные случаи.

Более низкая годовая плата в размере 30 евро также предусмотрена не только для мотоциклов, но и для мопедов, трициклов и квадроциклов в красной, желтой и зеленой платных зонах.

С учетом запросов Министерства внутренних дел и смежных ведомств изменится также понятие спецавтомобилей и условия, при которых они не подлежат взиманию местного сбора.

Данные изменения вступят в силу со дня объявления решения.

JUDU отвечает за организацию услуг общественного транспорта, инфраструктуры парковки в городе и продвижение экологичных способов передвижения. В 2022 году услугами общественного транспорта ежедневно пользовались более 170 тыс. пассажиров, которые оценили поездку на троллейбусе или автобусе на 8,32 балла из 10, что является самой высокой оценкой с 2019 года. Компания также обеспечивает бесперебойную организацию городского движения и вместе с Вильнюсским городским самоуправлением внедряет инновационные решения, которые создают пешеходный город.