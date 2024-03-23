В Вильнюсе изменилось время работы зеленого сигнала 132 светофоров

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В Вильнюсе будет дольше работать зеленый сигнал светофора на 132 перекрестках. Основа пирамиды сообщения в столицы - пешеходы, поэтому стараются обеспечить более гармоничное их движение. До сих пор на некоторых перекрестках ждать зеленого сигнала пешеходам приходилось 78 секунд, сейчас время ожидания сокращается до 34, сообщают журналисты телеканала LNK.

Представитель JUDU Эгле Марчишауске рассказала, каких перекрестков коснется это новшество.

"Людям придется меньше ждать зеленого сигнала на 132 перекрестках и у пешеходных переходов", - сказала она, заметив, что ранее пешеходы жаловались, что ждать зеленого сигнала приходится слишком долго.

"Среднее время ожидания было 78 секунд. Мы сократили его в среднем до 34 секунд, время ожидания сократилось на 30%", сказала Марчушауске.

На вопрос, как долго горит зеленый свет для пешеходов, она ответила: "Не могу назвать среднее время, потому что перекрестки разные, время подсчитывается с помощью специальной методики. Принимают во внимание длину проезжей части, скорость движения пешеходов – 1,2 м/с и выводят необходимое время. Есть правило установки нескольких светофоров, так указано время. Если на улице есть широкий островок безопасности, то можно регулировать горение до островка, потом следующая фаза на другой стороне".

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