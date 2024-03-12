В Вильнюсе избит соратник Навального Леонид Волков

"Напали на Леонида Волкова с молотком. Жив, подробности позднее", — написал в телеграме Иван Жданов, соратник погибшего в колонии Алексея Навального.
"Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая", — сообщила Кира Ярмыш (была пресс-секретарем Навального).
По слова Ярмыш, на Волкова "напали у его дома".
Жданов опубликовал фото Волкова после нападения. Позже он уточнил, что "били молотком по ногам и задели руки".
Леонид Волков пытался отбиваться от нападавших дверью машины и ногами, рассказала "Агентству" Кира Ярмыш.
"Поэтому били куда попали — по ногам", — сообщила Ярмыш.
По ее словам, нападение на соратника Алексея Навального произошло в Вильнюсе.