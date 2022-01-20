В Вильнюсе из-за снега по скользким дорогам не может проехать даже городской транспорт

Читатели Delfi сообщили о том, что на ул. Озо на горку заехать не может общественный транспорт. По словам очевидцев, снега немного, но дороги очень скользкие.

"Автобусы не могут заехать на горку. Водитель высадил пассажиров, люди идут пешком", – сообщил один вильнюсец.

О возможных сбоях в движении транспорта сообщила и муниципальная компания "Услуги сообщения". По словам ее представителей, о скользких участках просьба информировать компанию Grinda, если нет острой необходимости, лучше вообще никуда не выходить из дома.

Другая читательница портала Delfi информировала, что скользко даже на основных улицах Вильнюса, таких как Гележинё Вилко, хотя и видно, что по дороге недавно проехала техника, которая чистила и посыпала дорогу.

"Движение очень медленное", – сказала женщина.

Сообщают о проблемных участках и в других районах, например, на гору Вилкпедес не могут заехать грузовые машины, там застрял один тягач, формируется затор.

Сложные условия и на дороге Вильнюс-Каунас, поскольку там скользкое покрытие, надо выбирать безопасную, а не допустимую скорость.