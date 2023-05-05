В Вильнюсе из-за сбоев с поставками электричества не работают некоторые светофоры

aA
Представители муниципалитета информируют вильнюсцев, что в столице Литвы не работают некоторые светофоры.
Представители компании JUDU информируют, что из-за поломок в сети сейчас не работают следующие светофоры:
на перекрестке ул. Калварию-Дидлаукё.
на пешеходном переходе ул. Калварию, 294.
на перекрестке ул. Калварию-Атейтес.
на пешеходном переходе Атейтес около ТЦ Lidl.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономисты: жители Литвы только временно не ощущают рецессии
На этой неделе как Федеральная резервная система (ФРС)...
От легионеллеза в Литве скончались два человека
В пятницу в Литве зарегистрированы еще три случая...
Трехсторонний совет договорился о повышении минимальной зарплаты до 924 евро
5 мая Трехсторонний совет договорился о повышении...
Жители Литвы хотели бы получать пенсию 900 евро, экономисты говорят, что это невозможно
Каждый год растет сумма пенсии, которую хотели бы...
Эфир Delfi: Кремль обвиняет в атаке США и Украину, контрнаступление и военная помощь Киеву
Американские СМИ сообщают, что Джо Байден...