В Вильнюсе из-за сбоев с поставками электричества не работают некоторые светофоры

Представители компании JUDU информируют, что из-за поломок в сети сейчас не работают следующие светофоры:

на перекрестке ул. Калварию-Дидлаукё.

на пешеходном переходе ул. Калварию, 294.

на перекрестке ул. Калварию-Атейтес.

на пешеходном переходе Атейтес около ТЦ Lidl.