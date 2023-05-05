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Представители муниципалитета информируют вильнюсцев, что в столице Литвы не работают некоторые светофоры.
В Вильнюсе из-за сбоев с поставками электричества не работают некоторые светофоры
© DELFI / Josvydas Elinskas

Представители компании JUDU информируют, что из-за поломок в сети сейчас не работают следующие светофоры:
на перекрестке ул. Калварию-Дидлаукё.
на пешеходном переходе ул. Калварию, 294.
на перекрестке ул. Калварию-Атейтес.
на пешеходном переходе Атейтес около ТЦ Lidl.

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