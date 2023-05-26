"Невозможно выйти за столик на улице, пыль повсюду: на столах, на стульях, на еде. Я не хочу есть еду с частицами гравия", – сказала Йоланта.

"Это почти как в Тбилиси, не надо и в Грузию ехать. Не хватает только бездомных собак и кошек для большей экзотики. Не нужен и лак для волос, достаточно пройтись по ул. Пилимо и прическа гарантирована", – писала другая читатель портала.

Правда, на этой неделе ул. Пилимо начали поливать, чтобы снизить количество пыли.

Вильнюсцы жалуются не только в муниципалитет, но и в компанию Grindа. 25 мая на странице Gindа в Facebook компания попросила жителей проявить терпение.

"установилась сухая погода, поэтому к нам часто обращаются из-за улицы Пилимо. Там был снят асфальт, мы приводим в порядок улицу, а проезжающий транспорт понимает облака пыли. Трудно всем – и проезжающим, и тем, кто здесь живет и работает. В рабочее время мы регулярно подметаем и поливаем улицу, но это дает немного пользы: через пару минут из-за жары снова поднимаются облака пыли.

Есть хорошая новость: на участке от Руднинку до Наугардуко ремонт завершен, поэтому ночью мы уложим первый, нижний слой асфальта. Благодаря этому пыли на улице станет меньше. Давайте пожелаем друг другу терпения. Терпения, терпения", – сказано в сообщении.

Дождя в Вильнюсе не обещают как минимум неделю.