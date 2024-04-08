В Вильнюсе из-за оползней закрыта популярная смотровая площадка

Грунт с Лысой горы съехал больше месяца назад, однако посещение этого места опасно и сейчас. Портал lrytas.lt сообщает, что оползень был зафиксирован после сильного ливня 28 февраля. С тех пор посещение площадки стало опасным, однако отдыхающие не обращают на это внимания.