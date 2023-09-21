В Вильнюсе из-за недовольства жителей остановлен проект по обновлению Парка прудов

Ранее предполагалось переделать инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, очистить территорию от строительного мусора, который там закопали.

Когда-то в Миссионерском саду было 4 пруда. Авторы проекта планировали отметить место, где находился четвертый пруд с помощью лабиринта водных растений.

В саду планируют обновить старые мостики, оборудовать новые. Там планируется установить скульптуры, разбить клумбы и даже оборудовать фонтан. Авторы проекта хотели, чтобы это место стало уютным местом для вильнюсцев: там планировали установить беседки, скамейки, туалеты, открыть летнее кафе. Для детей планируется обустроить детские площадки.

Однако эти планы остановили жители, которые воспротивились идее вырубки деревьев. Муниципалитет обещал посадить вместо вырубленных деревьев такое же их количество в других местах парка.