aA
Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неэксплуатируемых транспортных средств, которые долгое время не убирают свои автомобили со двора, как можно скорее увезти их, освободив место. Бесхозные и неэксплуатируемые транспортные средства не только занимают место во дворе, но и представляют угрозу в плане экологии, пишет madeinvilnius.lt.
В Вильнюсе из дворов многоквартирных домов вывезут еще шесть автомобилей
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Муниципалитет информирует, что в тех случаях, когда не удается найти владельца такого брошенного авто, муниципалитет через суд перенимает его и вывозит на охраняемую стоянку. Там авто стоит пока не найдут хозяина или суд признает его бесхозным имуществом.

Владельцев нижеперечисленных транспортных средств просят до 25 июля 2022 года убрать свои транспортные средства, в противном случае их вывезут в принудительном порядке.

Статьи по теме:
В ноябре из дворов многоквартирных домов муниципалитет вывезет еще 18 бесхозных автомобилей
В Вильнюсе вывозят бесхозные автомобили

Toyota FZK451 Серый ул. Смелё, 15 (Антакальнис)

Škoda SG57NGO Серый ул. Фабийонишкю, 19 (Фабийонишкес)

Nissan – Красный ул. Фабийонишкю, 23 (Фабийонишкес)

Audi FFS808 Черный ул. Тайкос, 37 (Юстинишкес)

BMW XF4988 Желтый ул. Чёбишкё, 4A (Шешкине)

Renault RKU578 Красный ул. Й.Кайрюкшчё, 10 (Веркяй)

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В июле в Вильнюсе из дворов увезут 35 бесхозных автомобилей  список

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев...

TOP новостей

Экономисты рекомендуют жителям экономить сейчас, не дожидаясь наступления осени

В Литве фиксируется высокая инфляция, однако жители и...

Встреча с Сергеем Лозницей Встреча с Сергеем Лозницей Встреча с Сергеем Лозницей Встреча с Сергеем Лозницей

"Цирк и абсурд" – украинский режиссер Сергей Лозница в Литве высказался о призывах отменить русскую культуру Эксклюзив: люди несут ответственность за ту власть, какую они имеют

Сергей Лозница – один из самых известных в мире...

В Литве прогнозируют дальнейший рост цен на услуги парикмахеров

В июне инфляция достигла 21%, рост цен не обошел стороной...

Экономист: готов поспорить, что в следующем году инфляция в Литве будет меньше средней по ЕС

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...

Бируте Петриките после участия в "Славянском базаре": музыка с войной не связана

13-18 июля в Беларуси проходит 31-й фестиваль " Славянский...