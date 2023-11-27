В Вильнюсе идет подготовка к праздникам: украшают елку, готовят каток

Уже сейчас видно, что вокруг елки в этом году будут стоять большие коробки золотого цвета. Елка в этом году будет живая. В последний раз живое дерево в столице украшали в 2010 году. Кроме того, в этом году елка будет в три раза дешевле, чем год назад - всего 89 500 евро.
В программе Рождества в этом году – рождественский городок около елки, рождественский поезд, благотворительная ярмарка, рождественский забег, каток и Сквер дизайна на площади им. В.Кудирки.
Огни на елке зажгут 1 декабря, в 19.30 ч.
Каток в этом году будет действовать во дворе Великокняжеского дворца.