В Вильнюсе идет подготовка к праздникам: украшают елку, готовят каток

Уже сейчас видно, что вокруг елки в этом году будут стоять большие коробки золотого цвета. Елка в этом году будет живая. В последний раз живое дерево в столице украшали в 2010 году. Кроме того, в этом году елка будет в три раза дешевле, чем год назад - всего 89 500 евро.