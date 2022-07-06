"Этот период испытаний прекрасно показал, насколько мы близки и едины перед лицом угроз свободе каждого из нас. Мы не одинаковы ни в нашем опыте, ни в наших взглядах, ни в наших мнениях, но нас объединяют сильные общие корни и любовь к Литве, и это самое главное. С Днем государства", - говорит в распространенном пресс-релизе вице-мэр Вильнюса Томас Гулбинас.
Традиция, существующая в столице с 2009 года, продолжилась и в этом году – жители страны традиционно в 21.00 спели гимн Литвы. Собравшихся приветствовал президент Гитанас Науседа со своей супругой Дианой.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Житель Каунаса попал под санкции ЕС против России: из-за совпадения имени и фамилии его считают военным преступником
Учитель из Каунаса узнал, что его подозревают в...
Ответ за ограничение транзита в Калининград: Россия угрожает "уничтожить" транспортный комплекс стран Балтии
Решить ситуацию с запретом транзита некоторых грузов...
В День коронации Миндаугаса по традиции "Национальную песнь" исполнили на Ратушной площади
В День коронации Миндаугса по традиции в 21 ч....
Хорошая новость для бизнес-иммигрантов: важное изменение в процессе получения ПМЖ в Литве
30 июня 2022 года Сейм Литовской Республики принял...
SEB предупреждает: мошенники рассылают более персонализированные SMS-сообщения
Банк SEB получил сообщения об активизировавшемся в...