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День государства, коронации короля Литвы Миндаугаса и "Национальной песни" - 6 июля - мы как никогда раньше отмечаем в солидарности и единстве. Обуздав пандемию, преодолев кризис с беженцами на границе, на этот раз мы солидарны с Украиной в борьбе за свою и их свободу.

"Этот период испытаний прекрасно показал, насколько мы близки и едины перед лицом угроз свободе каждого из нас. Мы не одинаковы ни в нашем опыте, ни в наших взглядах, ни в наших мнениях, но нас объединяют сильные общие корни и любовь к Литве, и это самое главное. С Днем государства", - говорит в распространенном пресс-релизе вице-мэр Вильнюса Томас Гулбинас.

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Традиция, существующая в столице с 2009 года, продолжилась и в этом году – жители страны традиционно в 21.00 спели гимн Литвы. Собравшихся приветствовал президент Гитанас Науседа со своей супругой Дианой.

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