"Этот период испытаний прекрасно показал, насколько мы близки и едины перед лицом угроз свободе каждого из нас. Мы не одинаковы ни в нашем опыте, ни в наших взглядах, ни в наших мнениях, но нас объединяют сильные общие корни и любовь к Литве, и это самое главное. С Днем государства", - говорит в распространенном пресс-релизе вице-мэр Вильнюса Томас Гулбинас.

Традиция, существующая в столице с 2009 года, продолжилась и в этом году – жители страны традиционно в 21.00 спели гимн Литвы. Собравшихся приветствовал президент Гитанас Науседа со своей супругой Дианой.