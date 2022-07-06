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День государства, коронации короля Литвы Миндаугаса и "Национальной песни" - 6 июля - мы как никогда раньше отметим в солидарности и единстве. Обуздав пандемию, преодолев кризис с беженцами на границе, на этот раз мы солидарны с Украиной в борьбе за свою и их свободу.
В Вильнюсе и во всем мире "Национальная песнь" прозвучит в четырнадцатый раз
© Saulius Žiūra

"Этот период испытаний прекрасно показал, насколько мы близки и едины перед лицом угроз свободе каждого из нас. Мы не одинаковы ни в нашем опыте, ни в наших взглядах, ни в наших мнениях, но нас объединяют сильные общие корни и любовь к Литве, и это самое главное. С Днем государства", - говорит в распространенном пресс-релизе вице-мэр Вильнюса Томас Гулбинас.

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Традиция, существующая в столице с 2009 года, продолжается – жителей приглашают спеть гимн Литвы в 21.00. Концерт "Национальная песнь мира" начнется на Ратушной площади в 19.30, а в 20.55 в самом сердце старого города Вильнюса к собравшимся обратится Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и в 21.00 мы все вместе споем гимн Литвы. 6 июля жители Вильнюса и гости города смогут бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом.

Программа концерта на Ратушной площади Вильнюса здесь: http://bitly.ws/sB3i

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