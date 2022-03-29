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В Литве зарегистрированы уже свыше 36 тыс. беженцев из Украины, это число растет каждый день на одну-две тысячи. В Вильнюсе и Клайпеде катастрофически не хватает жилья для беженцев, пишет rus.lsm.lv.
Ukrainiečiai toliau bėga nuo karo: Lvivas
Ukrainiečiai toliau bėga nuo karo: Lvivas
© Scanpix

Вторым после Вильнюса наиболее востребованным городом, куда отправляются украинские беженцы, является Клайпеда. Там уже зарегистрировано четыре тысячи беженцев.

В Центре регистрации беженцев, который находится в здании Футбольной школы, оборудованы пункты снятия биометрических данных. Каждый день через них проходят сотни украинцев. Встреченные у здания женщины рассказывают, что в Клайпеду приехали или к мужьям, или к знакомым, кто тут работал еще до войны.

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Примерно треть жителей Клайпеды — русскоязычные. Тут есть русскоязычные детсады и школы, есть рабочие места, говорит мэр Клайпеды Витаутас Грибляускас. Но жилья не хватает. Поэтому примерно по 50-60 человек в день остаются ночевать в центре для регистрации беженцев. Закон допускает это в первые 72 часа после прибытия.

"Мы уже израсходовали половину резервов, использовали половину муниципального жилого фонда. Это и центр образования, и кемпинг, и помещения у велодорожек. Будем обсуждать возможность размещения беженцев в социальных домах, которые закрыты на ремонт, но где вроде бы можно жить", — сказал Грибляускас.

Правительство Литвы решило платить литовцам за прием и размещение беженцев. За первого беженца — 150 евро месяц, за каждого следующего — еще по 50 евро в месяц., — сказал Грибляускас.

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