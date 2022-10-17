В Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон.

В столице в понедельник-вторник отопление включат в Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Старом городе, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Новой Вильне, Балтупяй и Григишкес.

Со вторника отопление начнут включать в Антакальнисе, Жирмунай, Пашилайчай, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинасе, Науяместисе, Киртимай.

В среду-четверг отопление включат в Панеряй, Науининкай, Расу, Вилкпедес и Вяркяй.

Вильнюс в этом году будет использовать для отопления обессеренный мазут.

По словам глав муниципалитета, это позволит сохранить те же расходы на отопление, какие были в прошлом году - средняя плата за отопление в квартире площадью 50 кв. м в реновированном и старом домах составит соответственно 33 и 55 евро.

Каунасский муниципалитет прогнозирует, что жители города будут платить за отопление в среднем на 1/5 меньше, чем в среднем по Литве.

В Паневежисе и Шяуляе отопление включено неделю назад.

В Клайпеде из-за более теплой погоды отопление обычно включают позже, поэтому пока решение по этому вопросу городские власти не принимали.

В Вильнюсе в прошлом году отопительный сезон начался 15 октября, в Каунасе и Паневежисе - 27 сентября, в Шяуляе – 24 сентября, в Клайпеде – 12 октября.

Отопление обычно включают, когда среднесуточная температура три дня подряд составляет ниже 10 градусов.