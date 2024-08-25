В Вильнюсе и его окрестностях полиция остановила 8 нетрезвых водителей

Дорожная полиция Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа с утра проводила проверки в Вильнюсском районе. В Растиненай попались несколько пьяных водителей.

Автомобилем Mercedes Benz управлял нетрезвый водитель (0,62 промилле). Вскоре был остановлен еще один, в его организме было 0,45 промилле.

В Электренай полиция остановила автомобиль Honda. В организме водителя было 0,62 промилле.

В Электренском районе попался пьяный велосипедист – 0,44 промилле.

В Тракайском районе попался водитель в организме которого было 0,73 промилле.

После обеда рейд провели в столице. И здесь попались нетрезвые водители.

В организме одного было 0,44 промилле, еще двоих - 0,60 промилле.