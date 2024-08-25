В Вильнюсе и его окрестностях полиция остановила 8 нетрезвых водителей

Дорожная полиция Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа с утра проводила проверки в Вильнюсском районе. В Растиненай попались несколько пьяных водителей.
Автомобилем Mercedes Benz управлял нетрезвый водитель (0,62 промилле). Вскоре был остановлен еще один, в его организме было 0,45 промилле.
В Электренай полиция остановила автомобиль Honda. В организме водителя было 0,62 промилле.
В Электренском районе попался пьяный велосипедист – 0,44 промилле.
В Тракайском районе попался водитель в организме которого было 0,73 промилле.
После обеда рейд провели в столице. И здесь попались нетрезвые водители.
В организме одного было 0,44 промилле, еще двоих - 0,60 промилле.
Полиция остановила водителя, который не использовал ремень безопасности. Оказалось также, что у мужчины нет прав на вождение.
Во время рейда были остановлены и оштрафованы 12 водителей, которые не использовали ремни безопасности, пользовались смартфонами во время вождения и нарушили правила, проехав на красный свет.
Полиция проводит рейды по всей Литве.