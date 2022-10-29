В Вильнюсе хулиганы обливают автомобили краской

В октябре три таких случая зафиксировали в Пашилайчай. Похоже, действия хулигана направлены против машин, стоящих у въезда во дворы, если на них долго не ездят. Люди в социальных сетях возмущаются тем, что хулигана еще не нашли.

Жительница Вильнюса Маргарита сказала, что видела облитые краской машины в Пашилайчай не раз. Последнюю заметила во дворе дома друга 1 октября.

"Я видела там пару таких машин. Одна Audi была во дворе дома друга, рядом стояла моя машина, а другой Citroen был рядом с магазином Kubаs", – сказала она журналистам tv3.lt.

Она не скрывала, что боится за свой автомобиль и старается не оставлять его во дворах в Пашилайчай.

"Чаще обливают краской те автомобили, которые долго стоят, но есть вероятность, что краской обольют и стоящие рядом машины", – сказала Маргарита.

В социальных сетях делятся фотографиями таких облитых краской машин. Хулиган оставляет на машинах банку из-под краски.

"Я считаю, что это это хулиганство, ведь так повреждают чужие машины. Бывают разные случаи, когда человеку приходится надолго оставить машину. Если есть желание, можно связаться с ее хозяином", – считает Маргарита.

Выяснилось, что в полицию сообщают не обо всех облитых краской машинах. Сообщается, что поступило только два таких заявления. Было начато расследование.