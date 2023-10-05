В Вильнюсе хотят провести EuroPride, съехался бы миллион туристов

 
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Belgrade suimti dešimtys uždrausto „EuroPride“ susibūrimo dalyvių
Belgrade suimti dešimtys uždrausto „EuroPride“ susibūrimo dalyvių
ФОТО: Scanpix

В 2027 году в Вильнюсе хотят провести крупнейшее мероприятие общины ЛГБТ - EuroPride, на которое приехал бы миллион туристов. О таких планах в социальной сети Facebook сообщила член горсовета столицы Ева Дирмайте, пишет madeinvilnius.lt.

"Спасибо мэру Вильнюса Валдасу Бенкунскасу за конструктивную вчерашнюю встречу с участием глав ЛЛГ, на которой обсуждали возможность проведения EuroPride в Вильнюсе.

Вильнюс может записать на свой счет после успешной организации в 2022 г Baltic Pride и саммита НАТО и возможность организации такого международного мероприятия в 2027 г. Может подать заявку и победить. Конечно, для этого нужно еще работать, сделать домашнюю работу и сказать, что мы состязаемся с другими городами", – писала Дирмайте.

Europride ежегодно проводят в разных городах Европы. Первое такое мероприятие состоялось в 1992 г в Лондоне. В Риге оно прошло в 2015 году.

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