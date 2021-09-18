Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис сказал Delfi TV, что до 2030 г хотят добиться того, чтобы люди меньше ездили на автомобилях, чтобы появились альтернативы этому виду транспорта.

"Мне кажется, мы все едины во мнении, что человеку должно быть легко доехать из точки А в точку Б. Не водителю, а человеку. Наши исследования показывают, что в больших городах 55% всех поездок - поездки на автомобилях. В Вильнюсе этот показатель может быть и выше. Мы хотим, чтобы к 2030 году люди меньше ездили на автомобилях, чтобы появились альтернативы этому виду транспорта. Это общественный транспорт, велосипеды, другие безмоторные транспортные средства, пешком", – сказал министр.

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"Исследования показали, что люди пользуются общественным транспортом, если он дает возможность быстро перемещаться. Главное - скорость, и Ремигиюс Шимашюс может это подтвердить. Мы предлагаем сделать две полосы: A и A+. A+ для всех транспортных средств, которые ею пользуются и сейчас, плюс мотоциклы", – сказал министр.

Мэр Вильнюса Шимашюс сказал, что в городе станет больше улиц только для велосипедистов.

"Меня спрашивают, сколько велосипедных улиц может появиться в городе. Сейчас их у нас около 1500, я считаю, их может быть половина, во-первых это нетранзитные улицы... Уже сейчас на части улиц или во дворах скорость ограничена до 20 км/ч. Естественно, на них в безопасности могут себя чувствовать и велосипедисты и автомобилисты, и люди с колясками, и играющие дети", – сказал мэр.

В числе важнейших принятых изменений ПДД – новая организация движения – велосипедная улица, запрет на парковку у въездов во дворы, более эффективная организация движения спецтрансорта, отдельные сигналы светофора для маршрутного транспорта и т.д., предлагают упразднить некоторые дорожные знаки. Важнейшие изменения вступят в силу с июня 2022 года, некоторые из них будут согласовывать с обществом, сказал министр Скуодис.

По его словам, часть изменений ПДД, например, введение коридора для спецтранспорта, вступит в силу с января, однако предложения, связанные с велосипедными улицами и запрещающие знаки для электросамокатов актуальны для следующего лета.

"Все, что связано со знаками и разметками дорог, вступит в силу с 1 июня 2022 года. Конечно, правительство все решит завтра (в среду). Те изменения, которые не требуют больших изменений, например "аварийный коридор" вступят в силу с 1 января", – сказал во вторник Скуодис. Он подчеркнул, что будут услышаны все замечания общества.

В числе важнейших изменений – новый знак, запрещающий движение электросамокатов, запет оставлять автомобили на въездах во дворы, ограничение времени зарядки электромобиля, а также новинки в деле регулирования общественного транспорта.

Появятся две полосы - А и A+, первая только для общественного транспорта, там появятся отдельные сигналы светофора, а вторая - для велосипедов, мотоциклов, мопедов, легких квадроциклов, для инвалидов. На полосах с горизонтальной разметкой первенство будет и у таксистов, водителей электромобилей, мотоциклов, автомобилей с 4 и больше пассажирами (4+).

Министерство предлагает отказаться от нынешнего порядка, при котором водители должны пропускать спецтранспорт с мигалками и сиренами, съезжая вправо – узаконят аварийный коридор - машины должны будут съезжать и вправо и влево, в зависимости от того, в какой полосе они находятся. Надеются, что это позволит быстрее оказать помощь пострадавшим и реагировать на другие происшествия.

На местах, где заряжают электромобили, изменятся знаки, появится требование убрать с места парковки автомобиль, если его двигатель полностью зарядился. Министерство позже объяснит, как это будет регулироваться на деле.