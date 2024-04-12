В Вильнюсе готовятся к реконструкции костела: храм приспособят для нужд полиции

Этот храм много претерпел за свою историю. Сначала из костела его переделали в православную церковь, затем в склад для амуниции, в советское время это был овощной склад. После 1967 г. в здании сделали бетонные перекрытия, поделив его на три этажа, в центральной части оборудовали грузовой лифт, а сбоку – грузовой подъемник. Были уничтожены алтари, в ризнице оборудован туалет и кладовки, по обе части здания оборудованы лестницы до 3 этажа.
С 2017 г. храм принадлежит Министерству внутренних дел. 8 июня 2018 г. храм снова стал действовать как костел Пресвятой Девы Марии Утешительницы. Это произошло ровно через 250 лет со дня проведения в храме первых обрядов.
"В подвале планируем оборудовать зал для собраний и разного вида деятельности, также комнату отдыха; различные кладовки и подсобные помещения – туалеты, раздевалку и т.д. Кухня запланирована на первом этаже, там, где прежде были часовни Св. Николая Толентинского и Св. Августина. Здесь также может быть оборудовано кафе.
На первом этаже будет находиться холл и приемная, отреставрируют часовню Господа Иисуса, здесь будет пространство для разного рода мероприятий, помещения для встреч, кабинеты и подсобные помещения – туалеты и раздевалка. В часовне Св. Августина, из которой можно напрямую выйти на улицу, планируется предусмотреть место для оборудования кухни (для разогрева и сервировки блюд).
На втором этаже здания – места для занятий и встреч, административные помещения. Ризница останется на прежнем месте.
На третьем этаже останется основная часовня храма с табернаклем и залом на 310 сидячих мест (включая балкон), а также комната отдыха и исповедальня. Пространство в задней части будет предназначено для хора или посетителей.
На чердаке здания – может разместиться пространство для выставок. На чердак и в башню одновременно смогут проходить не больше 5 человек", – сказано в проектных предложениях.