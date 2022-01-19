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В среду Сейм Литвы проведет форум по безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Украине и регионе.
Vilnius ryte
Vilnius ryte
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Форум организован Комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) и Фондом поддержки обороны.

Его цель — обсудить напряженную геополитическую ситуацию в регионе, возможные сценарии военной эскалации и ответа Запада на российскую агрессию, говорится в сообщении Сейма.

Десятки тысяч российских военнослужащих, дислоцированных вблизи границы с Украиной, подпитывают опасения Запада по поводу возможного вторжения Москвы.

По мнению организаторов форума, рост напряженности на границе с Украиной, нелегальная миграция из Беларуси, повсеместная дезинформация и другие деструктивные враждебные действия недружественных режимов направлены против порядка, стабильности и безопасности Евросоюза, НАТО и всего Западного мира.

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