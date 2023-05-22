В Вильнюсе фиксируют заторы, водителей просят не ездить мимо парка Вингис

Водители сообщают, что особенно большие заторы наблюдаются на ул. Гележинё Вилко и на проспекте Саванорю – в столицу едут поклонники группы из других городов.

Заторы фиксируются и на соседних улицах, а также в центре города.

По данным на 17 ч. заторы фиксируются:

ул. Жирню в сторону Минского шоссе–ул. Жирню–ул.Лепкальнё (из центра);

ул. Оланду в сторону кольца;

ул. Укмергес в сторону перекрестка ул. Укмергес–Перкункемё (в центр); ул. Швитригайлос, в сторону ул. Кауно—Швитригайлос (из центра);

ул. Карейвю в сторону Карейвю-Вяркю (от ул. Жирмуну);

ул. Лукишкю в сторону перекрестка Лукишкю–Гинею;

пр-т Конституциёс в сторону кольца пр-та Конституциёс— T.Нарбуто;

ул. Озо в сторону Карейвю-Калварию-Озо;

ил. Ю.Ясинскё в сторону перекрестка Ю.Ясинскё — Памянкальнё — В.Кудиркос;

пр-т Саванорю в сторону перекрестка пр-та Саванорю — ул. Вилкпедес (в центр);

пр-т Пилайтес в сторону перекрестка пр-та Пилайтес и ул. Спаудос (из центра);

ул. Гележинё Вилко в сторону ул. А.Гоштауто;

Эйшишкское шоссе в сторону С.Даряус ир С.Гирено;

ул. Жирню в сторону Тукстантмячё (в центр);

ул. С.Даряус ир С.Гирено в сторону Тукстантмячё (в центр).